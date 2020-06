पत्नी के योगा वाले वीडियो में अचानक बिना कपड़ों के नजर आए ये फेमस टीवी एंकर और फिर.. देखें Video

जी हां इस योगा वीडियो में क्रिस्टीना यूनवेन कुओमो के अलावा कैमरे में एक शख्स भी दिखाई दिया, जो कैमरे की तरफ पीठ करके बिना कपड़ो के खड़ा था. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो शेयर होते ही आग की तरह फैल गई. लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ''यह बिना कपड़ों वाला शख्स टीवी एंकर क्रिस कुओमो ही है''.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के कुछ देर बाद ही हटा लिया गया. लेकिन ईगल आखों वाले सोशल मीडिया यूजर से इस वीडियो को कौन बचा सकता है, लोगों ने जल्दी से इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले ली और ट्विटर पर वायरल करने लगे. इस वायरल स्क्रीनशॉट पर लोग तरह-तरह का कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं कई लोगों का मानना है कि एंकर ने खुद कि पब्लिशिटी के लिए ऐसा किया है.

आपको बता दें कि टीवी एंकर क्रिस कुओमो, ''न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्युमो के छोटे भाई हैं. और कोरोनावायरस महामारी के दौरान वह अपने घर के तहखाने से रिपोर्टिंग करते नजर आए थे. सिर्फ इतना ही नहीं इन दिनों वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ लांग आइलैंड के विला में रह रहें हैं''.

Is anyone else finding it difficult to make eye contact with @ChrisCuomo after supposedly seeing him naked? ????????