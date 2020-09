सड़क पर फिसलते हुए जा रहा था बच्चा, बाइक से कूदकर शख्स ने ऐसे बचाई जान... देखें Viral Video

सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकल सवार को तेजी से बच्चे को बचाते हुए दिखाया गया है. एक पल का समय बर्बाद किए बिना, वह अपनी बाइक को सड़क के बीच में रोक देता है, अपने बैग को सिकोड़ता है और बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ता है. अगर शख्स उसकी जान नहीं बचाता तो वॉकर रोल करते हुए नीचे गिर जाता है और बच्चे को गंभीर चोट आ जाती. बच्चे को बचाने के बाद संभवतः बच्चे की मां या देखभाल करने वाली - वीडियो में भागती हुई नजर आती है.

समाचार आउटलेट ला चिवा के अनुसार, यह घटना कोलंबिया के शहर फ्लोरेंसिया के रिनकॉन डे ला एस्ट्रेला मोहल्ले में 14 सितंबर को हुई. यह वीडियो पिछले हफ्ते ऑनलाइन सामने आया और लाखों सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मोटरसाइकलिस्ट के साहस और त्वरित सजगता की प्रशंसा की.

देखें Video:

ट्विटर पर इस वीडियो को 19 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर किया गया है. कई लोग बाइक से कूदकर बचाने वाले शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह कितना भला व्यक्ति है. उसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी बाइक और बैग फेंक दिया.' उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी शख्स की तारीफ की.

Great reflexes and presence of mind. Truly a hero! Well done https://t.co/Fzra1NN3o7