कार से उतरकर मां करने लगीं ऐसा, बेटे ने बंद कर ली आंखें और कान, देखें VIDEO

कोलोराडो (Colorado) में जोरदार बर्फबारी हो रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है. जिससे लोग काफी परेशान हैं. लेकिन कुछ लोग बर्फबारी में मजा भी कर रहे हैं. एक महिला ने कार में तेजी से गाना बजाया और बाहर निकलकर डांस करने लगी. उस वक्त जोरदार बर्फबारी हो रही थी और ट्रैफिक जाम था. लेकिन मां के ऐसा करने से बेटा काफी नाराज था. मां ने न सिर्फ डांस किया बल्कि कार में तेज गाना भी बजाया. बेटा इसके मड में नहीं था.

वेंडी चप गोसेट नामक महिला ट्रैफिक जाम में फंस गई थी. उस वक्त बेटा और बेटी साथ थे. बर्फबारी को देख मां इतनी एक्साइटिड हो गईं और बाहर निकलकर डांस करने लगीं. उन्होंने डांस के लिए बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना चला दिया. वेंडी ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- 'जब आप ट्रैफिक में घंटे भर तक फंसे रहो और डांस करने का मन करे.' ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

देखें VIDEO:

Going from Denver to Pueblo today, Wendy Gossett and her family made it to Monument - in five hours. To cheer up her kids, she started dancing on the highway to the @backstreetboys which her son clearly enjoyed. pic.twitter.com/5MDBUFE5VC