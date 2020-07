पृथ्वी के बिलकुल पास दिखा Comet Neowise, एस्ट्रोनॉट बॉब बेहेनकेन ने ट्विटर पर शेयर किया फोटो

इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. जिसे अब तक 31 हजार से अधिक लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा यह बेहद खूबसूरत है. साथ ही एक यूजर ने लिखा, यह देखना बेहद खास है.

रूसी एस्ट्रानॉट इवान वैगनर ने भी कॉमेट की रोशनी पर कमेंट करते हुए कहा, जहां हर तरफ अंधेरा है उस बीच इस धूमकेतु की चमक बेहद खूबसूरत लग रही है.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years. Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station ! #ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6

एस्ट्रोफोटोग्राफर केरी-एन लेकी हेपबर्न ने कहा, कनाडा के आसमानों में भी धूमकेतु दिखाई दिया है. साथ ही उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है.

Comet NEOWISE and the city of Toronto, Ontario, Canada ????! I was up really early for this shot. It's not often that we get the opportunity to see or photograph a comet of this brightness and with a tail. I hope you like it!???? https://t.co/BFyxFFw2DEpic.twitter.com/sGZBiEVryM