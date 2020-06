कांग्रेस नेता रूक्क्षमणी कुमारी का ट्वीट, कहा- कब से डिप्रेशन से जूझ रही हूं

रुक्क्षमणी कुमारी ने अपनी हंसती हुई फोटो शेयर करते हुए लिखा, यह एक ऐसे इंसान का चेहरा है तो डिप्रेशन से और एंजायटी डिसऑडर से बच गया. यह मुझे और मेरे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती है. मैं एक सफल बिजनेसवुमन होने के साथ- साथ एक एक्टिव पॉलिटिशियन हूं. और अवसाद और एंजायटी मेरे कैरेक्टर को परिभाषित नहीं करती है.. मैं इस बात के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं.

रुक्क्षमणी कुमारी राजस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. मशहूर हस्तियों से लेकर राजनेताओं और खिलाड़ियों तक, सुशांत के निधन से पूरा देश सदमे में है. दीपिका पादुकोण और शमिता शेट्टी सहित कई अभिनेताओं ने डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की है. आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म पीके, एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और केदारनाथ, छिछोरे उनकी बेहतरीन फिल्में है.

सुशांत को आखिरी बार साल 2019 की ड्राइव में देखा गया था. जिसमें जैकलीन फर्नांडीज उनकी को- स्टार थीं, बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया था. सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 8 मई को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण इसे रिलीज नहीं किया गया.

This is the face of a person who has survived #depression and #AnxietyDisorder. These do not define me. Amongst the many roles I play in life, I am a business woman,I am also an active politician. Depression and anxiety are disorders, not weakness of character. I am not ashamed. pic.twitter.com/err62oGXAM