पीएम मोदी ने देश को संबोधित करने से पहले शेयर किया 'जनता कर्फ्यू' का ये Video, वायरल हुआ ट्वीट

Corona Virus In India Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज सुबह एक बेघर महिला का एक वीडियो ट्वीट (Viral Video) किया. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने देश के लोगों से लॉकडाउन (CoronaVirus LockDown) के दौरान घर में रहने की अपील की है. ये वीडियो जनता कर्फ्यू के दौरान का है, जहां एक बेघर महिला अपनी कुटिया के बाहर थाली बजा रही हैं. पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ''आइए इस मां की भावना का आदर करें और घर में रहें. वो हमें यही संदेश दे रही है.''

11 सेकंड की इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एक बेघर महिला सड़क पर बैठी हैं और हाथ में थाली और चम्मच लेकर बजा रही हैं. हैदराबाद की महिला देश भर में कई लोगों में से एक थीं, जिन्होंने पीएम की अपील के बाद ताली बजाकर और थाली बजाकर रविवार शाम को इस बीमारी से लड़ने वालों को आभार व्यक्त किया.

इस वीडियो को वहीं रहने वाले परधू नाम के शख्स ने रिकॉर्ड किया था. अब इस बुजुर्ग महिला के लिए मदद के हाथ बढ़ रहे हैं. लोग इस बुजुर्ग महिला की मदद करना चाहते हैं.

देखें Video:

इस ट्वीट के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया. वो आज रात 8 बजे फिर देश को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा. आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा.'

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।



Will address the nation at 8 PM today, 24th March 2020, on vital aspects relating to the menace of COVID-19.