क्या मिल गई है CoronaVirus से बचने की दवा? जानिए क्या है Arsenicum album 30

कोरोना वायरस (CoronaVirus) दुनिया के कई देशों में फैल चुका है. अब यह भारत में भी धीरे-धीरे पैर पसार रहा है. भारत में अब तक कोरोना वायरस के छह मामलों की पुष्टि हुई है. इससे बचने के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं. इसी बीच आयुष मंत्रालय ने 29 जनवरी को एडवायजरी जारी कर, इससे बचने के लिए एक होम्योपैथिक दवा लेने की सलाह दी है. इस दवा का नाम 'आर्सेनिकम एल्बम 30' है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. आयुष मंत्रालय ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के ट्विटर पेज से ये एडवायजरी जारी की.

