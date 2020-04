पीएम मोदी की लाइट बंद करने की अपील पर अमूल ने बनाया मजेदार डूडल, लोगों ने कहा- ''परफेक्ट टाइमिंग''

इस कार्टून में अमुल गर्ल (Amul Girl) अंधेरे में एक लालटेन और एक मोमबत्ती के साथ खड़े हुए नजर आ रही है. इसके साथ कार्टून के साइड में अमूल ने लिखा, बत्ती ऑफ बटर ऑन! इस कार्टून पोस्टर को शेयर करते हुए अमूल ने लिखा, पीएम मोदी ने देश की जनता से रविवार रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और दिया जलाने की अपील की है.

#Amul Topical: PM urges countrymen to light candles/diyas on Sunday 9pm for 9 minutes! pic.twitter.com/REpMNck3jB

अमूल के इस कार्टून को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और कई लोग इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं.

After Late Shree RK Narayan Ji if anyone who can show glimpse of his sarcasm & humour, it's Amul creativity team. Hats Off Bros...https://t.co/9xisSH1oUb