कोरोना वायरस से बचने के लिए IAS ने दिया ये IDEA, बताया ऐसे किराना स्टोर में बनाए लोगों से दूरी...

कोरोना वायरस (CoronaVirus) अब पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है. भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 16 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर कोरोनावायरस के 147 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 122 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 25 विदेशी नागरिक हैं. ऐसे में इससे बचने के लिए लोग तरह-तरह के आइडिया ला रहे हैं. लोग सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं. आईएएस देव चौधरी (IAS Dev Choudhary) ने भी लोगों से दूरी बनाने के लिए गजब का सुझाव शेयर किया है.

आईएएस देव चौधरी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है. जिसमें देखा जा सकता है कि किराना स्टोर की जमीन पर स्टीकर चिपके हैं, जहां पर व्यक्ति को खड़े रहने के लिए कहा गया है. एक से दूसरे स्टीकर के बीच काफी लंबी दूरी है. उन्होंने बताया बाहर निकलकर भी लोग ऐसे एक-दूसरे से दूरी बना सकते हैं. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''दूरी पर कोरोना को रखने के लिए दूरी बनाए रखें.''

देव चौधरी ने ये पोस्ट 17 मार्च को शेयर किया था, जो काफी वायरल हो रहा है. उनके इस पोस्ट पर अब तक 3.5 हजार लाइक्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को उनका ये आइडिया खूब पसंद आ रहा है. कमेंट पर यूजर्स ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

