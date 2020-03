जनता कर्फ्यू के बीच महिलाएं पुलिसवालों के लिए नाश्ता लेकर उतरीं सड़कों पर तो हुआ ऐसा... देखें Viral Video

भारत में कोरोना वायरस (CoronaVirus) के संक्रमण से रविवार को तीन और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या सात हो गई है. दिल्ली सरकार ने पूरे महानगर में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. दिल्ली सहित कई राज्य 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिए गए हैं. 22 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर जहां लोगों ने जनता कर्फ्यू (Janata Curfew) को पूरा समर्थन दिया, वहीं देश के कोने-कोने में लोगों ने ताली-थाली बजाकर देश की सेवा में लगे लोगों का आभार जताया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें महिलाएं सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए नाश्ता लेकर आईं.

जनता कर्फ्यू के बीच पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे. वो दिन भर से बाहर ही घूमते रहे और लोगों को बाहर निकलने से मना करते रहे. कॉलोनी की महिलाएं उनके लिए नाश्ता बनाकर लाईं. उन्होंने पुलिसकर्मियों को चाय-बिस्किट और नाश्ते में पोहा दिया. पुलिसकर्मी उस वक्त भी महिलाओं को घर में जाने की सलाह दे रहे थे. वहीं महिलाएं पुलिसकर्मियों की खूब तारीफ कर रही थीं. वो बार-बार पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दे रही थीं.

देखें Video:

These group of ladies did the best. Their act was louder than the cacophony all made at 5pm. Salute to our hero's,those who are ensuring our safety at great risk of exposure pic.twitter.com/50SkX1AV9A