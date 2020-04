क्या आपने खाई 'कोरोनावायरस' मिठाई? दुकान पर सजी दिखी तो खरीदने के लिए लगी भीड़...

बंगाल की रहने वाली एक लड़की ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, कोई अपने बच्चों का नाम कोरोना और कोविड रख रहा है, तो वहीं बंगाल का यह मिठाईवाला कोरोनावायरस की तरह दिखने वाली मिठाई बनाकर बेच रहा है. फोटो शेयर होते ही कई लोगों ने इस मिठाई की फोटो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है. और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए. मिठाई की दुकानें सिर्फ रोजाना चार घंटे के लिए ही खुलेंगी.

Crazy people

Some name their new born babies as corona and covid.... some make corona sweets ???????? pic.twitter.com/HWz4WX16Lh