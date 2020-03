Coronavirus का इलाज करने वाले ईरान के डॉक्टर्स ने 'मीका के गाने' पर किया ऐसा डांस, वायरल हुआ Video

CoronaVirus News: चीन (China) के वुहान (Wuhan) शहर से निकला कोराना वायरस (CoronaVirus) अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है. चीन के बाद इटली और ईरान में संक्रमण तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है. चीन के बाद ईरान (CoronaVirus In Iran) कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ईरान (Iran) में अब तक कोरोना वायरस से 107 लोगों की मौत हो चुकी है. आम लोगों के अलावा ईरान के कई सांसद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. ईरान में मरीजों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हर संभव कोशिश कर रहा है. वहां के अस्पतालों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें डॉक्टर डांस करते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

ईरान से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरानी के स्वास्थ्य कर्मचारी मास्क और खुद को ढककर काम के बोझ को कम करने के लिए डांस कर रहे हैं. इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब सराहना की जा रही है. ईरानियन-अमेरिकन पत्रकार नेगार मोरदाजवी ने कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें अस्पताल स्टाफ डांस कर रहा है. एक वीडियो उन्होंने शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर्स डांस कर रहे हैं और पीछे मीका का सॉन्ग ''हवा-हवा'' बज रहा है. डॉक्टर्स मीका के गाने पर ही डांस किया? इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. नेगार मोरदाजवी ने इसके अलावा और भी वीडियो पोस्ट किए हैं.

देखें Videos:

Dance videos of health workers in #Iran keep getting more creative. This one with special light effects is at a #Coronavirus hospital in the city of Zahedan in southeastern province of Sistan Baluchistan. pic.twitter.com/79IfDanw3L