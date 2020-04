CoronaWarriors: ट्विटर पर लोगों ने ऐसे किया पुलिस और डॉक्टर्स को शुक्रिया, इन तस्वीरों ने जीता दिल

तीसरी तस्वीर में, एक पुलिस वाला अपने घर के बाहर खाना खा रहा है, जबकि उसकी बेटी दूर खड़ी होकर उसे देखती है, और आखिरी फोटो में, भोपाल का एक डॉक्टर अपने परिवार को दूर से देख रहा है क्योंकि वह हॉस्पिटल से काम करके लौटा है. चार फोटो को शेयर करते हुए रेड्डी ने लिखा कि इन लोगों के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं.

These 4 pictures reveal stories of 4 #CoronaWarriors. While one cop sits on ground for a quick meal, the other retires behind a barricade on road.

While one cop eats food outside his house, another Dr goes home for few minutes after 5 days, only to go back.

My gratitude to all. pic.twitter.com/x7hXhtlMPs