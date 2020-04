भूत के कपड़े पहन मोमबत्ती लेकर बालकनी में आया शख्स, गाया ऐसा गाना कि चीख पड़े लोग... देखें Video

15-सेकंड की क्लिप को ट्विटर पर एक यूजर नूडलहेड ने शेयर किया और कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि आदमी ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े से ढंका हुआ है. अपने हाथ में मोमबत्ती के साथ बालकनी में चारों तरफ घूम रहा है और लोगों को डराने के लिए 1965 की फिल्म गुमनाम फिल्म का गाना 'गुमनाम है कोई...' गा रहा है.

इस वीडियो को 5 अप्रैल की रात को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 1.7 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

भारत में कोरोनावायरस का कहर रुक नहीं रहा है. मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने चार हजार का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में कोरोनावायरस से अबतक 109 लोगों की मौत हो चुकी है और 4067 इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं. वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 232 है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई है और 693 नए मामले सामने आए हैं.