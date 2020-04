CoronaVirus के कारण बंद हुए Beach तो मगरमच्छ बाहर निकलकर ऐसे ले रहे 'Sun Bath'

मेक्सिको न्यूज डेली के अनुसार, ओक्साका में ला वेंटानिला के मगरमच्छ पहली बार समुद्री तट पर आए हैं. कोरोनावायरस लॉकडाउन में पहली बार ऐसा देखा गया. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें मगरमच्छ को बाहर आराम करते देखा जा सकता है.

In the absence of people, crocodiles take over Oaxaca beaches. https://t.co/u9G83pYd0n pic.twitter.com/Gdul54TDsb

कुछ मगरमच्छों को लहरों पर सर्फिंग करते भी देखा गया...

No humans on the beach so the crocodiles decided to go body surfing! #PuertoEscondido#Oaxaca#Mexico#crocodilepic.twitter.com/XZnhDSyFFF