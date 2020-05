लॉकडाउन में दूधवाला इस तरह बेच रहा है दूध, लोग बोले- 'वाह क्या जुगाड़ है...' देखें Viral Video

इस वायरल फोटो में एक दूध बेचने वाला शख्स बाइक पर दूध की केन रखकर अलग अंदाज में घर-घर जाकर दूध बेचता हुआ नजर आ रहा है. इस शख्स ने चेहरे पर मास्क लगाए रखा है लेकिन इस फोटो ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है क्योंकि इस शख्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया है वह देखने लायक है.

इस शख्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दूध की केन से सीधा हाथ से दूध नहींं निकाल रहा बल्कि पाइप के जरिए दूध निकालकर बेचता हुआ नजर आ रहा है. बताते चले कि यह फोटो काफी वायरल हो रही है, लोग इस पर तरह तरह के कमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि देश के कोने- कोने में इस तरह से दूध बेचे जा रहे हैं.

In the land of lockdown & social distancing. Local ingenuity at best. pic.twitter.com/aRzLY8hNpF

इस फोटो को फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के बीच यह स्थानिय प्रतिभा देखने लायक है.' प्रवीण कासवान द्वारा शेयर किये गए इस फोटो पर लोग कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Crisis brings the best of innovations. One of best examples is this ????