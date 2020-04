लॉकडाउन में सड़क पर आया सफाई कर्मचारी तो लोगों ने की फूलों की बारिश, पहनाई नोटों की माला... देखें Video

एक मिनट के वीडियो में दिख रहा है कि दो सफाई कर्मचारी वाहन लेकर पटियाला के नाभा इलाके के आवासीय परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां के निवासी अपने-अपने घरों की छत पर से उनपर फूल की पंखुड़ियों की वर्षा कर रहे हैं और तालियां बजाकर उनका सम्मान कर रहे हैं.

देखें Video:

Pleased to see the applause & affection showered by people of Nabha on the sanitation worker. It's heartening to note how adversity is bringing out the intrinsic goodness in all of us. Let's keep it up & cheer our frontline warriors in this War Against #Covid19. pic.twitter.com/tV2OwVa86w