रिपोर्टर घर से कर रही थी Live टीवी पर रिपोर्टिंग, पीछे बिना शर्ट के आ गए पापा तो हुआ ऐसा... देखें Video

दरअसल हुआ ये कि एक रिपोर्टर अपने घर से कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर Live टीवी पर रिपोर्टिंग (Reporting) कर रही थीं, तभी उनके पिता बिना शर्ट के कैमरे के सामने आ जाते हैं.

बता दें कि फ्लोरिडा की रहने वाली जैसिका लैंग, ताम्पा के सनकोस्ट न्यूज नेटवर्क में बतौर रिपोर्टर काम करती हैं. जेसिका अपने किचन में खड़े होकर कोरोनावायरस (Coronovirus) को लेकर एक सेग्मेंट शूट कर रही थीं, तभी उनके पिता बिना शर्ट के कैमरे के फ्रेम में दिख जाते हैं. डेली मेल की खबर के मुताबिक, जैसिका वर्क फ्रॉम होम करते हुए कोरोनावायरस की रिपोर्टिंग घर से कर रही थी. और उनकी मां डायना रिकोर्ड कर रहीं थी. तभी उनके पिता टी-शर्ट पहनते हुए किचन के अंदर चले आते हैं. पिता को इस तरह से किचन के अंदर आता देख, जैसिका हैरान परेशान होकर कहती है, 'Dad!'

इस वीडियो को जैसिका ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा, ''ये ठीक होगा''.

यह वीडियो रविवार के दिन माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था. और अब तक इस वीडियो को 7 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है, साथ ही 12,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

इस वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. कई लोगों ने रिपोर्टर के पापा की तारीफ करते हुए कहा है, ''आपके पिता शानदार हैं''.

हेराल्ड ट्रिब्यून (Herald Tribune) के मोबाइल लीड रिपोर्टर ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए कहा कि ''आपके पिता बेहतरीन है''.