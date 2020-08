बेटे से मां बोली- 'दुआ करो 15 तारीख से स्कूल खुल जाएं...', सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगा बच्चा - देखें Viral Video

वीडियो को ट्विटर पर पूर्व वित्त सचिव, अरविंद मायाराम ने पोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'अब क्या करें...' यह एक बच्चे को फिर से खुलने वाले स्कूलों के विचार से भयभीत दिखाता है कि वह फूट फूट कर रोता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मां बच्चे से कहती है, 'चलो, अब हाथ उठाओ दुआ के लिए.' बच्चा जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाता है तो मां कहती है, 'चलो बोलो, अल्लाह... मैं दुआ करता हूं कि 15 तारीख से स्कूल खुल जाएं.' इतना सुनते ही बच्चा फूट-फूटकर रोने लगता है. आस-पास बैठे लोग उसको देखकर हंस पड़ते हैं. इंटरनेट पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

अरविंद मायाराम ने इस वीडियो को 10 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 60 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा कमेंट और रि-ट्वीट हो चुके हैं.

Yad karna sir. Sometimes, we were also in the same predicament during our innocent cute childhood days.