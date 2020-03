गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था सांप, भीड़ लगी तो बाहर निकलकर किया ऐसा... देखें पूरा Video

16 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप मिरर वाली जगह से देख रहा है. जैसे ही डंडे से उस जगह को हटाया तो सांप बाहर निकल गया और फन मारने लगा. सांप पकड़ने वाले ने उसको थोड़ा सहलाया और शांत करने के बाद उसको पकड़ लिया. ये वीडियो कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान का बताया जा रहा है.

देखें Video:

Once the lockdown is over & you want to use the vehicle, be sure that a reptile or bird has not made it's transit house in side the vehicle pic.twitter.com/deZq8xEoUF