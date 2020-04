स्टूडेंट ने ट्यूशन फीस वापस करने के लिए किया मेल तो जवाब में कॉलेज डीन करने लगी डांस, देखें Viral Video

इनसाइडर की खबर के मुताबिक कॉलेज बंद होने पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट अपना ट्यूशन फीस का पैसा वापस करने के लिए कॉलेज डीन को मेल किया लेकिन कॉलेज डीन का जवाब काफी हैरान कर देने वाला था.

कॉलेज डीन ने स्टूडेंट के मेल का जवाब देते हुए अपना डांस वीडियो सेंड कर दिया. जिसमें डीन रेम के 'लूज़िंग माई रिलिजन' पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

देखें Video:

The Dean of Tisch sent this as an attachment to the email saying they won't give us our money back. Embarrassing. pic.twitter.com/Q63x5GqsJm