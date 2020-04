Google के CEO सुंदर पिचाई ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत को दान किए इतने करोड़ रुपये, इन लोगों पर होंगे खर्च

इससे पहले गूगल ने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के तहत 80 करोड़ डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की थी. इसमें एनजीओ और बैंकों के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश कोष शामिल है, जिससे छोटे कारोबारियों की पूंजी जुटाने में मदद की जाएगी.

Thank you @sundarpichai for matching @Googleorg 's 5 crore grant to provide desperately needed cash assistance for vulnerable daily wage worker families. Please join our #COVID19 campaign: https://t.co/T9bDf1MXiv@atulsatija