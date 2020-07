क्वारंटीन सेंटर में कोरोना के मरीज ने बजाई ऐसी बासुरी, मंत्रमुग्ध हुए लोग, करने लगे डांस... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मरीज के हाथ में बासुरी है और वो बड़े ही शानदार तरीके से बजा रहा है. जिसको सुनकर बाकी मरीज भी बेड से उतर खड़े हो गए और बासुरी की धुन पर डांस करने लगे. लोगों ने असम का फोक डांस किया. यह वीडियो असम के डिब्रूगढ़ के क्वारंटीन सेंटर का है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है.

देखें Video:

#WATCH Coronavirus patients dance and sing at a quarantine centre in Dibrugarh, Assam. (23.07.20) pic.twitter.com/SBjtIrSdks

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को 24 जुलाई की सुबह शेयर किया, जिसके अब तक 20 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 400 से ज्यादा लाइक्स और 50 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Nothing wrong, it is very good for removing mental stress