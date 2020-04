PM Modi ने 3 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन तो ट्विटर पर हुई Memes की बरसात, लोग बोले- 'मोदी जी रविवार को क्या करें...'

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं, जिनको खूब पसंद किया जा रहा है...

#Lockdown2



All indians at After 3rd May

10 AM Announcement pic.twitter.com/Nm7hkfDJmU — Prince (@_Prince_khiladi) April 14, 2020

When you were waiting for sunday task from #modispeech but PM Modi ji did not announce that #Lockdown2pic.twitter.com/QtGCDvQgPP — Dekh Bhai (@_dekhbhai_) April 14, 2020

#Lockdown2 announced till 3rd may , 7 days strict observation period...



All Extroverts till 3rd of May pic.twitter.com/HOvkuCRqTW — Rishabh Agarwal (@Rishabh29228019) April 14, 2020

#Lockdown2 till 3rd May



My family members to me And

Me to my family members... pic.twitter.com/sTfWrVVBJV — Neeraj Bansal (@theneerajbansal) April 14, 2020

पीएम मोदी ने कहा, ''साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा. यानि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा. इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं. मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है. स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए.''

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. देश में कोरोना संक्रमण के मामले 10,000 के पार पहुंच गए हैं. बीते 24 घंटे में कोरोनावायरस के 1,211 नए मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हुई है. भारत में कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या बढ़कर 10,363 हो गई है और अब तक 339 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है. हालांकि, थोड़ी राहत वाली खबर यह है कि 1,036 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं.