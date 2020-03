CoronaVirus का खौफ: डोनाल्ड ट्रंप ने आयरलैंड के पीएम को किया नमस्ते, बोले- 'भारत से लौटा हूं और वहां...' देखें Video

कोरोना वायरस (CoronaVirus) से संक्रमण के खतरे के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) और वाशिंगटन की यात्रा पर आए आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर (Leo Varadkar) ने गुरुवार को यहां व्हाइट हाउस में ‘‘नमस्ते'' कह कर एक दूसरे का भारतीय परंपरा से अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते यह जरूरी है. ओवल हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय) में पत्रकारों से पूछा कि वे कैसे एक दसरे का अभिवादन करेंगे, तब ट्रम्प और भारतीय मूल के वराडकर ने हाथ जोड़ कर एक दूसरे को नमस्ते किया.

ट्रम्प ने कहा, ''आज हम हाथ नहीं मिलाएंगे। हम एक दूसरे को देख कर कहंगे कि हम क्या करेंगे. आप जानते हैं इससे थोड़ा अजीब एहसास होगा.'' जब एक अन्य पत्रकार ने पूछा कि क्या वे हाथ मिलाएंगे, तब वराडकर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पत्रकारों को दिखाया कि कैसे वह राष्ट्रपति का अभिवादन करेंगे. ट्रम्प ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया.

#WATCH US President Donald Trump: We (him&PM of Ireland) didn't shake hands today&we looked at each other&said what are we going to do?Sort of a weird feeling. We did this (joined hands). I just got back from India&I didn't shake any hands there. It was easy. #CoronaVirusPandemicpic.twitter.com/5uTSKTf7bO