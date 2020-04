डॉक्टर लौटा घर तो चीख मारकर रोने लगी बेटी, नहीं खोलने दिया दरवाजा तो किया ऐसा... देखें Viral Video

डॉक्टर पिता जैसे ही घर के बाहर आकर खड़े हुए तो बेटी देखते ही जोर-जोर से रोने लगी. उन्होंने दरवाजे से ही बेटी को देखा. वो नीचे बैठ गए और बेटी को दूर से ही हेलो कहने लगे. बेटी से रहा नहीं गया और पिता को गले लगाने के लिए दरवाजा खोलने लगी. लेकिन दरवाजे को लॉक किया गया था. कोरोनावायरस के डर के चलते पिता बेटी के पास नहीं आना चाहते थे.

देखें Video:

This has made me real sad pic.twitter.com/mkY8GvuCmb — Madhur (@ThePlacardGuy) April 15, 2020

बेटी पिता को देखकर रोती रही, लेकिन उनसे मिल नहीं पाई. फिर पिता ने बेटी को फ्लाइंग किस दी और वापिस अस्पताल चले गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मधुर नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन लिखा, ''इस चीज को देखकर मैं बहुत दुखी मेहसूस कर रहा हूं.''

इस वीडियो के अब तक 65 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्याद रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Such emotions are hard to explain in words — cuzal arora (@AroraCuzal) April 15, 2020

My heart aches — Rude Girl Twinkle (@Dr_Twiinkle) April 15, 2020

Cute baby and caring father.. — Arvind Singh (@arvins08singh) April 15, 2020