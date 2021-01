देश ने कुछ इस तरह किया कोरोना वैक्सीन डे का स्वागत, कहा- साथ मिलकर हम जीत सकते हैं...देखें Photo

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत. आओ कोविड-19 को हराएं.' पीएम मोदी के अलावा कई जानी-मानी हस्तियों ने भी ट्विटर पर इस मौके पर देश को शुभकामनाएं दी हैं.

Coronavirus से अंतिम जंग, टीकाकरण के पहले दिन की देखिए यह खास तस्वीरें

मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sand Artist Sudarshan Pattnaik) ने कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) के स्वागत और लोगों को जागरुक करने के लिए रेत पर एक खूबसूरत कलाकृति तैयार की है. इस कलाकृति में उन्होंने कोविड वैक्सीन का स्वागत करते हुए उसका चित्र बनाया है और उसके उन्होंने लिखा है, 'साथ मिलकर हम जीत सकते हैं.' वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग इस मौके पर काफी खुश नजर आए.

My SandArt at Puri beach to welcome #LargestVaccineDrive with message “Together we can win “. pic.twitter.com/n9uaS4G6ln — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) January 16, 2021

Congratulations India for the landmark launch of nationwide #COVID19 vaccination drive today. Let's hope it comes as an answer to pacify all the sufferings we have endured this pandemic. #LargestVaccineDrive#NarendraModi — Vedant Birla (@birla_vedant) January 16, 2021

#LargestVaccineDrive

Proud to be an indian....

????????????????????.... Jai hind.. Congratulations india.. Its all credit goes to medical scientist.. @SerumInstIndia@BharatBiotech u did a great job pic.twitter.com/LCWfb7XTVk — Sai124 (@Sai74084179) January 16, 2021

Congratulations India for the landmark launch of nationwide #COVID19 vaccination drive today. Thank you PM @narendramodi Ji ????#LargestVaccineDrivepic.twitter.com/qxk0l3OXw8 — ????আর নয় অন্যায়???? (@TapashK99220922) January 16, 2021

बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में दो वैक्सीन उम्मीदवार- कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पाबंदियों के साथ अनुमति दी है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजैनेका की कोविशील्ड (Covishield) का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) में हो रहा है.