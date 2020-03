CoronaVirus ने बदल दिया डेटिंग का तरीका, मिलने से डर रहे कपल, कर रहे हैं अब ऐसा...

कोरोनावायरस (CoronaVirus) के चलते लोग एक-दूसरे से मिलने से कतरा रहे हैं. डेटिंग साइट्स भी अपने यूजर्स से दूर से ही बात-चीत करने को कह रही हैं. सरकार ने भी लोगों से आग्रह किया है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा समय घर पर बिता रहे हैं.

मैच मेकर ओकेक्यूपिड ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, ''हमें नहीं पता कि यह सुनने की जरूरत किसे है, लेकिन अब आपका अपने डेट के साथ बाहर जाने का समय नहीं है.''

We don't know who needs to hear this, but now is NOT the time to go out with your date to a bar. FaceTime, Skype, call, text, call, message on our app....all very romantic right now.