शेर को मारकर खुशी से Kiss करने लगा कपल, फूटा लोगों का गुस्सा, जमकर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर वायरल हो रही है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक कपल की किस करते हुए फोटो वायरल हो रही है. उनके पास एक शिकार में मारा हुआ शेर पड़ा हुआ है. The Sun की खबर के मुताबिक, कनाडा के ट्रॉफी हंटिंग कपल डैरन और कैरोलिन कार्टर साउथ अफ्रीका में लेगेलेला सफारी टूर पर निकले थे. जहां की उनकी ये तस्वीर पोस्ट की गई है.

World Emoji Day: भारत में लोगों ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल की Kiss वाली इमोजी, ऐसे हुआ खुलासा

Darren and Carolyn Carter, from Edmonton in Alberta, Canada. As long as I live, I will never undestand what pleasure people can get out of doing this. #AnimalRights#animalrescuepic.twitter.com/2KrOafs6kR — Ibrahim (@sayfudiin) July 15, 2019

इस तस्वीर को लेगेलेला सफारी ने फेसबुक पर शयेर की है. लेकिन इस तस्वीर के विरोध होने पर इस तस्वीर को हटा लिया गया. Yahoo News की खबर के मुताबिक, तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया- 'गर्मी में शानदार काम, बहुत अच्छे. एक राक्षस के रूप में शेर.'

स्कूल में अंडा परोसने पर मचा बवाल तो शिक्षा विभाग बोला- मांसाहारी बच्चों के घर पहुंचाए जाएं अंडे

@michaelgove just 33,629 more signatures to reach 500,00 to support Ban on UK Trophy Hunting imports petition. After most recent outrage splashed across the world's media the demand for change is overwhelming! https://t.co/yMFCP1juiz#trophyhunting RT pic.twitter.com/0TZuvnHcAE — Pam P (@PamMeU) July 16, 2019

सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की खूब आलोचना हो रही है. लोगों ने ट्रॉफी हंटिंग को बैन करने की मांग की है. यूजर्स ने कपल को सख्त सजा देने की मांग की है. Mirror की खबर के मुताबिक, डैरन कार्टर से जब मरे हुए शेर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत पॉलीटिकल है.'

Chandra Grahan 2019: सूतक काल ने फिर तोड़ी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की परम्परा, दिन में ऐसे हुई पूजा

आपको बता दें, लेगेलेला सफारी टूर के दौरान टूरिस्ट शिकार भी कर सकते हैं. जिराफ के शिकार के लिए 2 लाख रुपये लिए जाते हैं तो वहीं अलग-अलग जानवर के अलग-अलग रेट हैं. ऐसा माना जा रहा है कि शेर के शिकार के लिए उसे बंद करके रखा गया था.