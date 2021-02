कपल ने चट्टान पर पोज देते हुए कराया फोटोशूट, देखकर लोग हैरान, जानिए क्या है Viral Photo का सच

Whats stopping you from doing this? pic.twitter.com/XwSBJScSrU — Shreela Roy (@sredits) February 2, 2021

जानकारी के मुताबिक, यह तस्वीर तुर्की के गुलेक महल में क्लिक की गई है. फोटो में एक लड़का चट्टान से काफी अजीबोगरीब तरीके से लटका हुआ है, जबकि लड़की चट्टान पर खड़ी है. फोटो दिखने में बेहद खतरनाक लग रही है. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को @sredits नामक यूजर ने शेयर किया है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘क्या आपको ऐसा करने से कोई रोक रहा है?' इस फोटो को देखने के बाद लोग काफी हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं.

कुछ यूजर्स इस तस्वीर को लेकर फोटोग्राफर की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे फोटोशॉप्ड बता रहे हैं. लेकिन, सच्चाई किसी को समझ नहीं आ रही है. कुछ का कहना है कि इस तरह तस्वीर खींचवाने के चक्कर में कोई घटना भी घट सकती थी. वहीं, कुछ लोगो मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

