इस शख्स ने की 20 हजार रुपये में शाही शादी, रिसेप्शन में थे चिकन टिक्का और सीख कबाब जैसे पकवान

पाकिस्तान के फोटोग्राफर रिजवान ने अलग तरीके से शादी की. जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. उन्होंने 20 हजार पाकिस्तान रुपये (10 हजार भारतीय रुपये) में अपनी शादी की. वो भी शाही तरीके से. उन्होंने महंगे कपड़े और ढोल नगाड़ों के बीच शादी न करके, उन्होंने शानदार खाने पर खर्चा किया. उन्होंने शादी में चुनिंदा दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया. पूरा खर्चा वलीमें में किया. उन्होंने शादी का रिसेप्शन घर की छत पर ही किया. जिसकी सजावट उनके पिता ने की. इस शादी में सिर्फ 25 लोग ही आए थे. निकाह करने के बाद उन्होंने घर की छत पर ही रिसेप्शन दिया.

Guys shaadi season hai so here's my wedding story in a thread so you guys know that having apni marzi ki shaadi is possible.



My guest list had 25 names: friends and parents. The venue was my terrace. The menu was chicken tikka, seekh kabab, pathooray chanay halwa strawberries. — Rizwan. (@RizwanPehelwan) December 22, 2018

I set my max budget at Rs. 20,000. A friend lent his cooks, I bought the chicken and masalay from that money and helped prepare it all. Wife cooked khattay alu as a starter. Dad bought fairy lights n put them up on the terrace. — Rizwan. (@RizwanPehelwan) December 22, 2018

ट्विटर पर उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है. जहां उन्होंने बताया- 'परिवार और दोस्तों को मिलाकर 25 लोग थे. छत पर रिसेप्शन रखा गया. मेन्यू में चिकन टिक्का, सीख कबाब, पथूरे चने हलवा, स्ट्रॉबेरीज थी. मैंने शादी का बजट 20 हजार रुपये रखा था. मैंने दोस्त के रसोइयों की मदद ली. चिकन और मसाले खरीदकर लाया और खाना बनवाने में मदद की. पत्नी ने स्टार्टर में खट्टे आलू बनाए. मेरे पिता ने घर की छत को झालर से सजाया.'

I borrowed 25 chairs from the neighborhood election committee lmao. I forgot dessert so @RizWanKenobi_ brought strawberries n ice cream. He also brought tables for the food. @HaseenaAtomBum and @hiranajam FLEW IN FOR THIS. — Rizwan. (@RizwanPehelwan) December 22, 2018

My wife and I wore plain blue shalwar kameez (mom n sis paid for this as a gift). We all ate and talked till midnight when wapda cut us off. The whole shaadi then moved to Manji Munch DHA and then bas. Khush! Done! — Rizwan. (@RizwanPehelwan) December 22, 2018

यही नहीं, आगे बताते हुए उन्होंने लिखा- मैंने पड़ोस के इलेक्शन कमेटी से 25 कुर्सियां उधार ली. मैं मीठा लाना भूल गया था तो दोस्त आइस क्रीम और स्ट्रॉबेरीज ले आया और वो खाने के लिए टेबल भी खरीद लाया. पत्नी और मैंने मां और बहन की गिफ्ट की हुई शलवार कमीज पहनी. हमने आधी रात तक एन्जॉय किया और खाने का आनंद लिया. कम बजट की शादी में बहुत मजा आया.

What I'm trying to say is. IT'S. OKAY. Sukoon karo. Do whatever you want ofc and whatever you can afford. But HAVE FUN. Be happy. Big or small, all weddings should just be HAPPY. Khush raho sab. Bye. (wedding pic added for saboot thanks) pic.twitter.com/xf2OJHqTVH — Rizwan. (@RizwanPehelwan) December 22, 2018

उन्होंने शादी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- मैं बस कहना चाहता हूं, कि कोई बात नहीं, सुकून करो. जो आप करना चाहते हो करो. बस खुश रहो. छोटा या बड़ा, सभी को खुशियां ढूंढना सीखो. खुश रहो बस. (सबूत के लिए ये तस्वीर). सोशल मीडिया पर उनकी ये स्टोरी काफी वायरल हो रही है. उनकी स्टोरी ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी. जहां शादी में लाखों, करोड़ों रुपये खर्च होते हैं वहीं इन्होंने 20 हजार पाकिस्तान रुपये में शादी की.