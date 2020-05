कोरोनावायरस में लड़के-लड़कियों ने पूल पार्टी कर उड़ाई सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां, वायरल हुआ Video

ये वीडियो है यूएस (US) के सेंट्रल मिसौरी (Missouri) नाम की एक जगह की. यहां लेक ऑफ द ओज़ार्क (Lake of the Ozarks) में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए पूल पार्टी (Pool Party) कर रहे हैं. एक मीटर की दूरी तो दूर, इस पार्टी में लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं, साथ चिपक कर सेल्फी ले रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं.

ऐसे में जहां भारत से ज्यादा विदेशों में कोरोना वायरस की चपेट में लोग ज्यादा हैं. इस वीडियो को देखकर चिंता होना लाज़िमी है.

देखें Video:

No covid concerns at the lake of the ozarks #lotopic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

बता दें, जिस शहर में ये पूल पार्टी हो रही है वहां कोविड-19 के कुल केसेज़ 11,752 हज़ार हैं. और 676 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गवां चुके हैं। ये डेटा 25 मई 2020 तक का है और हर दिन केसेज़ लगातार बढ़ रहे हैं.

एक और बात, ये पूल पार्टी मेमोरियल डे वीकेंड के दिन मनाई गई. ये दिन यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्स में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. मेमोरियल डे हर साल मई महीने के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है, जो इस बार 25 मई को है.

अब ऐसे में ये पूल पार्टी आने वाले हफ्तों में कितने कोरोना वायरस के केसेज़ बढ़ाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन जरूरी है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.