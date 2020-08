आंध्र प्रदेश के क्वरंटाइन सेंटर का यह नजारा देखकर, लोगों ने कहा- ये Covid19 के मरीज हैं?

कोरोनावायरस के मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अनंतपुर का जिला प्रशासन एक अद्वितीय रणनीति के साथ इन दिनों इस दिशा में काम कर रहा है. क्वारंटाइन सेंटर में, दिन की शुरुआत सुप्रभातम के स्पीकर सेट पर खेले जाने के साथ होती है. सिर्फ इतना ही नहीं मरीज के पसंद का खास ख्याल रखा जाता है.

Sports,Music and Motivation can keep anyone balanced in the times of difficulties. Provided all the three to Corona Positive Persons( not “patients”) at Covid Care Centre,JNTU,Ananthapuramu pic.twitter.com/x8DdwoYHAP