CPL 2020: राशिद खान ने डाली ऐसी गुगली, Out होने के बाद पिच को देखने लगा बल्लेबाज... देखें पूरा Video

बारबाडोस ने 149 रनों का लक्ष्य दिया था. जिसके सामने जमाइका ने घुटने टेक दिए. 13 ओवर में 5 विकेट खोकर वो सिर्फ 68 रन ही बना सके थे. जमाइका की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने के उम्मीद से राशिद खान ने गेंद थामी. उन्होंने शानदार गुगली डाली और ब्रेथवेट को एलबीडब्लू आउट किया. आउट होने के बाद ब्रेथवेट पिच को देखने लगे और फिर पवैलियन वापिस लौट गए.

देखें Video:

The spin king is at it again... Rashid Khan strikes. #CPL20#BTvJT#CricketPlayedLouderpic.twitter.com/tKdjWio3FF