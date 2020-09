CPL 2020: राशिद खान ने डाली ऐसी Googly, उखड़ गए विकेट, देखता रह गया बल्लेबाज़ - देखें Video

गयाना 92 रन को चेज करने उतरा. ऐसे में बारबादोस के गेंदबाजों को जल्द ही ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाने थे. वो काम किया राशिद खान ने. जिस वक्त वो गेंदबाजी करने आए, उस वक्त गयाना 4 ओवर में 16 रन बना चुका था. आउट करने के लिए राशिद खान ने गुगली बॉल डाली. केविन ने जैसे ही आगे बढ़कर शॉट खेला तो बॉल टिप्पा खाकर अचानक स्टम्प्स में घुस गई. आउट होने के बाद केविन भी हैरान रह गए.

देखें Video:

