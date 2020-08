CPL 2020: गेंदबाज ने डाली ऐसी यॉर्कर, बैट पर आने से पहले ही उड़ गए Stumps, देख बल्लेबाज हैरान... देखें Video

गयाना को पहली बल्लेबाजी मिली. ऐसे में उनको बड़ा स्कोर कर जमाइका को बैकफुट पर लाना था. क्रीज पर ओपनिंग करने ब्रेडन किंग और एथॉनी ब्रैमबल उतरे. पहला ओवर फीडेल एडवर्ड्स कर रहे थे. पहली गेंद उन्होंने यॉर्कर डाली, जिसको किंग ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो बल्ले को सामने ला पाते, उससे पहले ही गेंद ने स्टम्प उखाड़ दिया. उनकी गेंद को देख बल्लेबाज किंग भी हैरान रह गए.

देखें VIDEO:

ABSOLUTE JAFFA - Fidel Edwards strikes first ball. The perfect start for the Jamaica Tallawahs #CPL20#JTvGAW#CricketPlayedLouderpic.twitter.com/Dqya1CJrk4