CPL 2020: 48 वर्षीय प्रवीण ताम्बे ने हवा में उड़कर लिया हैरतअंगेज कैच, देखता रह गया बल्लेबाज... देखें Video

40 साल में जहां खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं, वहीं प्रवीण 48 साल की उम्र में भी युवा खिलाड़ियों को मात दे रहे हैं. वो शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ गजब की फील्डिंग भी कर रहे हैं. उन्होंने हवा में उड़कर कैच पकड़कर एविन लेविस को आउट किया. खैरी पीरे ने लेविस को स्पिन बॉल डाली. जिस पर उन्होंने ऑफ साइड पर शॉट खेला. सर्कल के अंदर ताम्बे खड़े थे. उन्होंने हवा में उड़कर शानदार कैच पकड़ा और लेविस को चलता किया.

देखें Video:

48 and flying! Pravin Tambe takes a screamer to take the Googly Magic Moment of the game! What a catch! #CPL20#CricketPlayedLouder#TKRvSKPpic.twitter.com/xsJC49T2Zi