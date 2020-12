सामने आया क्रोएशिया में भूकंप का दिल दहला देने वाला Video, अचानक गिरने लगे लोग

दूसरे दिन भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. एक वीडियो क्लिप वायरल (Viral Video) हुई है जहां एक मंत्री पिछले दिन के भूकंप के बारे में प्रेस को जानकारी दे रहा था और तभी एक मजबूत भूकंप ने शहर को हिला (Earthquake Video) दिया. वहां मौजूद कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया. जमीन को उछलते देखा गया और लोगों को गिरते भी देखा गया.

देखें Video:

इस वीडियो को 30 दिसंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने हैरान कर देने वाले रिएक्शन्स दिए...

OMG .. really horrific. Looking like a shot from hollywood movie. — SwAyAm (@SwAyAm27782681) December 30, 2020

Hard to believe! Never seen earthquake footage even close to this! — Sheri (@Drago_Lightning) December 30, 2020