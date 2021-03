मुंबई में वैक्सीन सेंटर पर टूट पड़े लोग, भीड़ देख हर्ष गोयनका बोले- 'वैक्सीन से पहले कोरोना जरूर होगा...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि वैक्सीन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी भीड़ है. लोग दूरी बनाने के बजाय, नजदीक खड़े नजर आ रहे हैं. वीडियो में अधिकतर बुजुर्ग नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर हर्ष गोयनका गुस्सा गए. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए रिएक्शन दिया.

उन्होंने लिखा, 'बीकेसी कोविद टीकाकरण केंद्र से आज के दृश्य. टीका लगवाने से पहले कोरोना को पाने का निश्चित तरीका.'

देखें Video:

Scenes today from the BKC Covid vaccination centre.

Sure way to get Covid before you get vaccinated! pic.twitter.com/wmk27Yh9Om