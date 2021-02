शख्स ने घर में पाली अगल प्रजाति की गाय, रोज देती है 5 लीटर दूध, दिखने में लगती है इतनी सुंदर - देखें Video

वीडियो में गाय का बच्चा (Punganuru Baby Cow) अपने मालिक के साथ खेल रहा है. 50 सेकंड के वीडियो में मालिक गाय को दुलार करते दिख रहा है. वो चारों ओर घूम रही है, जैसे ही वो चलती है तो उसके गले में लगी घंटी बजने लगती है.

Baby Punganuru cow at home. Punganuru cows are an endangered species. Very pretty to look at. They grow to a height of 3-4 ft & weigh 150-200 kgs. They give 4-5 Lts of high fat milk per day. @ParveenKaswan@IfsJagan@SudhaRamenIFS@Dept_of_AHD#SundayVideopic.twitter.com/DKGkWLKqvZ — S. Rajiv Krishna (@RajivKrishnaS) February 14, 2021

एक ट्विटर उपयोगकर्ता के अनुसार, गाय एक बच्चा पुंगनुरु है जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है. वे 3-4 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और 150-200 किलोग्राम तक होते हैं. वे प्रति दिन 4-5 लीटर हाई फैट दूध भी देती है.

इस वीडियो को राजीव कृष्णा नाम के ट्विटर यूजर ने 14 फरवरी को शेयर किया है, जिसके अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 38 हजार से ज्यादा लाइक्स और 8 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. हजार से ज्यादा लोग इस पोस्ट पर कमेंट कर चुके हैं.

