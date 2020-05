Cyclone Amphan के जाने के बाद आसमान ने बदला रंग, हो गया गुलाबी और बैंगनी - देखें Video

सुंदर आकाश निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक सुखद दृश्य था, जिन्होंने चक्रवात अम्फन से होती हुई ताबाही देखी. अम्फन के गुजरने के बाद हजारों पेड़ गिरे नजर आए. पेड़ गिरने से सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. पेड़ों के गिरने से बिजली की तारें भी टूट गईं, जिसके चलते कई इलाकों की बिजली गुल रही.

ट्विटर पर लोगों ने आसमान की तस्वीरें और वीडियो को शेयर किया है.

After passing cyclone then the next few minutes the sky is pink at Bhubaneswar.. pic.twitter.com/MT6HNhRXql — Abhijit Dhal (@DhalAbhijit2000) May 21, 2020

Sunset pink and the blue sky with fluffy clouds. Amazing!



Bhubaneswar skyline this evening.

Pic Courtesy: my sister pic.twitter.com/LBIxt1Tq1h — Arabinda K Padhee (@arvindpadhee) May 21, 2020

Skies turn pink in #Bhubaneswar after Cyclone Amphan makes landfall pic.twitter.com/JDgUo3DAsz — Meet Khant (@meetkhant) May 21, 2020

क्रवाती तूफान अम्फन (Cyclone Amphan) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) और ओडिशा (Odisha) में सबसे ज्यादा तबाही मचाई. इस तूफान ने 72 लोगों की जिंदगी छीन ली. तूफान ने हजारों घरों को तहस-नहस कर दिया. बड़ी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा. हजारों पेड़ उखड़ गए. तबाही की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banarjee) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से राज्य का दौरा करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे.