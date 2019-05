'Fani' तूफान का कहर: उड़ गई AIIMS हॉस्टल की छत, देखें 4 सेकंड का हैरान करने वाला VIDEO

Cyclone Fani: ओडिशा (Cyclone Fani In Odisha) में फानी तूफान (Fani Cyclone) का कहर जारी है. आंधी-तूफान के बीच भुवनेश्वर में एम्स (AIIMS Bhubaneswar) के हॉस्टल (AIIMS Hostel) की छत उड़ गई. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. ये घटना शुक्रवार को हुई. पीआईबी के डायरेक्टर जनरल शितांग्शु कर ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हवा इतनी तेज है कि एम्स भुवनेश्वर के हॉस्टल की छत उड़ गई. एम्स के अंडरग्रेजुएट हॉस्टल (AIIMS UnderGraduate Hostel) की छत उड़ी. उन्होंने बताया कि तूफान की वजह से कई पानी की टंकियां टूट चुकी हैं और कई एयरकंडीश्नर खराब हो चुके हैं.

भारतीय नौसेना ने बताया कितना ताकतवर है 'Cyclone Fani', दिखाईं ये 3 तस्वीरें

Video clip of a roof being blown off at the undergraduate hostel in AIIMS Bhubaneshwar due to #CycloneFani#Fani#FaniCyclone#FaniUpdatespic.twitter.com/97c5ELQJ46