कैमरे में कैद हुआ तेज रफ्तार कार का खतरनाक एक्सिडेंट, देखें हैरान कर देने वाला Video

नेब्रास्का स्टेट पैट्रोल (Nebraska State Patrol) ने मंगलवार को सड़क दुर्घटना की ये फुटेज साझा की, जिसमें ड्राइवरों से सीट बेल्ट पहनने और ठंढी सड़कों पर सावधानी से ड्राइव करने का आग्रह किया गया. नेब्रास्का स्टेट पैट्रोल ने ट्वीट में लिखा, "यहां तक ​​कि थोड़ी मात्रा में ठंढ भी सड़क पर समस्या पैदा कर सकती ह... वाहन पर बैठे लोगों ने अपने सीटबेल्ट पहने हुए थे और किसी को कोई चोट नहीं आई."

देखें Video:

Even a small amount of frost can cause problems on the roadway. This crash happened right in front of Trooper Poppe this morning on I-80 west of Lincoln.



Thankfully, both occupants were uninjured because they were wearing seat belts.#SeatBeltsSaveLives#BuckleUppic.twitter.com/6fiousADNf