पाक क्रिकेटर ने दानिश कनेरिया को बताया 'मैच फिक्सर' तो क्रिकेटर बोला- 'पैसे के लिए पाकिस्तान को तो नहीं बेचा...'

इकबाल का जवाब देते हुए दानिश ने लिखा, ''ब्रायन लारा शानदार क्रिकेटर थे लेकिन मैंने उन्हें 5 बार आउट किया है. फैसल आप अपने करियर के आकड़ों पर नजर डालें और साथ ही बताएं मैंने पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए हैं.'' जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई बढ़ गई.

Look who is talking about cricket Please check you stats first. Also mention other matches that I have won. By the way, @BrianLara was a legendary cricketer. I respect him a lot. https://t.co/4eEMyjYvbb

इकबाल ने लिखा, ''मेरे करियर के आंकड़े एक झूठे और फिक्सर से बेहतर हैं. किसने सालों तक धन की खातिर अपनी आत्मा बेची और जो सहानुभूति हासिल करने के लिए धर्म के कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है. मैंने देश का झंडा सीने से लगाकर जो भी प्रदर्शन किया, उस पर मुझे गर्व है. कोई दाग तो नहीं है."

I never sold my country for money. I am proud to be a Pakistani . There are people who have sold their country and who are still welcomed in the team. Will you speak about them? And everyone knows how you have played cricket.



Attention seeker https://t.co/v2Kmh9BNrj