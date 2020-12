हार्दिक पंड्या ने नटराजन को दी अपनी मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी, तो पाक क्रिकेटर बोला- 'हमारे यहां सब...'

नटराजन टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. सीरीज में खूब रन बरसे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंजूसी से गेंदबाजी की और बहुत कम रन दिए. उन्होंने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 6 विकेट लिए. इसलिए हार्दिक पंड्या ने नटराजन को यह खिताब दिया. पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने इस चीज के लिए पंड्या की तारीफ की. साथ ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की आलोचना की.

दानिश कनेरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हार्दिक पंड्या ने नटराजन को मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतकर लोगों का दिल जीता. युवाओं को प्रसन्न और प्रेरित करना चाहिए. हमारे किसी प्लेयर ने कभी ऐसा नहीं किया. सभी अपना सोचते हैं.'

Great Pic can not be better ,#HardikPandya wins the hearts winning the man of the series but gives to Natarjan ,youngster must be delighted and motivated.hamaray Kisi player ney ahsa Kia khabi sub apna sochthay hai pic.twitter.com/UUSIxYmqbU