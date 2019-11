ट्विटर पर बेटी ढूंढ रही है मां के लिए दूल्हा, चाहती हैं ऐसा वर जो नहीं करता हो ये काम

अपनी मां के लिए दूल्हा ढूंढ रही लड़की का एक अनोखा ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ट्विटर पर लड़की की खूब तारीफ हो रही है. आस्था वर्मा ने अपने साथ मां की सेल्फी क्लिक की और ट्विटर पर अपलोड करते हुए लिखा, ''मेरी मां के लिए एक हैंडसम 50 वर्षीय व्यक्ति की तलाश में. वेजीटेरियन हो, शराब न पीता हो और सपन्न हो.''

Looking for a handsome 50 year old man for my mother! :)

Vegetarian, Non Drinker, Well Established. #Groomhuntingpic.twitter.com/xNj0w8r8uq — Aastha Varma (@AasthaVarma) October 31, 2019

जब आस्था वर्मा को मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का उपयोग करने का सुझाव दिया गया, तो उन्होंने कहा कि वो टिंडर से लेकर शादी डॉट कॉम तक सबकुछ आजमा चुकी हैं और असफल रहीं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ''मैंने हर जगह आजमाया, लेकिन सफल नहीं हो पाई. मैंने लंबे समय तक हस्तक्षेप नहीं किया. लेकिन सोचा, उनकी खुशी के लिए मैं ढूंढ सकती हूं और वहां अपनी आवाज उठा सकती हूं, जहां लोग मेरी बात सुनें.''

रूढ़िवादी सोच को तोड़ता हुआ ये दिल छू लेने वाला पोस्ट वायरल हो गया है. उन्होंने ये ट्वीट 31 अक्टूबर को किया था. उनके इस ट्वीट पर अब तक 31 हजार लाइक्स और 7 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग आस्था की खूब तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों ने उनको शुभकामनाएं दीं तो किसी ने उनकी सराहना की.

That's a wonderful mom n daughter! #WomenForEachOther All the best — Dr.Divya S.Iyer (@DSIyer) October 31, 2019