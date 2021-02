Work From Home कर रही थी बेटी, तो पिता हर रोज नई-नई डिशेज बनाकर ऐसे देता रहा सरप्राइज, दिल जीत लेगा Video

इस क्लिप में दिखाया गया है कि जब यूजर वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर रही थी, तब उसके पिता ने हर रोज स्वादिष्ट और नई-नई डिशेज बनाकर सका दिल जीत लिया. पिता हर रोज बेटी के लिए अच्छी तरह से गार्निश करके स्वादिष्ट डेशिज प्लेट में सजा कर देते थे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सभी डिशेज अलग है. पिता की दी हुई इस ट्रीट से बेटी काफी खुश हुई.

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "बाबा के साथ घर से काम करना एक आशीर्वाद है." इस वीडियो को अबतक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग जमकर इसपर कमेंट भी कर रहे हैं. पिता की तारीफ करते हुए देखकर एक यूजर ने कहा, "इस वीडियो ने मुझे बहुत रुलाया."

Wow I need a baba in my life. Is he looking to adopt adult children?

Treasure it. I lost my father in 2008 and there isn't more than a day that goes by when I don't think about him. Baba looks like an amazing dad.