दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर बंटे लोग, समर्थन और विरोध में किए जा रहे ये ट्वीट

जेएनयू हिंसा के दो दिन बाद अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने यूनिवर्सिटी (JNU) छात्रों के प्रति समर्थन जताने के लिए कैंपस पहुंची थी. दीपिका के कैंपस जाकर छात्रों के प्रति समर्थन जताने के बाद से सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोग अभिनेत्री के समर्थन में हैं और #ISupportDeepika कैंपेन चला रहे हैं वहीं कुछ लोग #BoycottChhapaak और #Shameonbollywood जैसे कैंपेन चला रहे हैं. इससे पहले रविवार को जेएनयू में हिंसा की घटना हुई थी जहां नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला बोल दिया था. बता दें कि दीपिका राजधानी में अपनी फिल्म 'छपाक' के प्रोमोशन के लिए आई हुई थीं. दीपिका कैंपस पहुंची और छात्रों के समर्थन में खड़ी नजर आईं.

दीपिका पादुकोण पहुंची जेएनयू, कन्हैया कुमार ने कहा- हम नहीं देख पाए



फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) ने कहा कि यह दीपिका का एक साहसिक कदम है. निर्देशक कश्यप ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर दीपिका की जेएनयू की पिक्चर लगा ली है. 'छपाक' फिल्म में दीपिका के सह कलाकार विक्रांत मसीह Vikrant Massey ने दीपिका के इस कदम की सराहना की है.

Let's not forget she is also the producer of the films .. stakes are even higher . Mad respect for @deepikapadukone https://t.co/y5CPzSEedU

@deepikapadukone When she was attacked over Padmavat very few came forward to support her. She knows what it feels to be targetted and she has shown exemplary courage by supporting the JNU students with quiet grace,More power to Deepika Padukone