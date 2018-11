दीपिका-रणवीर को फराह खान से मिला सबसे खास Wedding Gift, तोहफा देख आप भी कहेंगे WOW

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह (Deepika Padukone and Ranveer Singh) की शादी हो चुकी है. दोनों ने इटली के लेक कोमो (Italy, Lake Como) में कोंकणी और सिंधी रिति-रिवाज से शादी की. कोंकणी शादी के दौरान रणवीर सिंह ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी में नज़र आए. वहीं, दीपिका को बनारसी साड़ी में देखा गया. हालांकि शादी की ऑफिशियल तस्वीरें अभी आना बाकि है, लेकिन फैन्स को इंतज़ार कहां? उन्हें सोशल मीडिया पर मौजूद ब्लर वीडियो और फोटोज़ के जरिए ही अपने फेवरेट रणवीर और दीपिका (Ranveer and Deepika) को देख लिया. इस शादी की सबसे खास बात रही 'नो गिफ्ट्स'. जी हां, रणवीर और दीपिका ने मेहमानों से तोहफे ना देने की अपील कर कहा कि जो भी देना हो उसे दीपिका पादुकोण की एनजीओ (The Live Love Laugh Foundation) में डोनेट करें.

#WATCH: Visuals from Villa del Balbianello at Lake Como, the wedding venue of Deepika Padukone & Ranveer Singh, in Italy's Lombardy pic.twitter.com/47Jk1MmU2j — ANI (@ANI) November 14, 2018

लेकिन बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) गिफ्ट देने से पीछे नहीं हटी. उन्होंने #DeepVeer की इस जोड़ी अपने ही अंदाज़ में एक बेहद की खास तोहफा दिया. फरहा ने शादी के लिए इंवाइट करने आए दीपिका और रणवीर को उनके ही 'हैंड इंप्रैशन' (Hand Impression) दिए. बता दें, दीपिका पादुकोण को उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम (Om Shanti Om) के लिए फराह खान ने ही कास्ट किया था. दीपिका को उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम फराह खान ने ही दी.दरअसल, यह मिट्टी से बनाए गए दीपिका और रणवीर के हाथों के इंप्रेशन हैं. जिसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे दिख रहे हैं. हैंड एंड फीट इंप्रेशन आजकल काफी ट्रेंड में है. लोग अपने बच्चों या फिर कपल्स एक-दूसरे के हाथों और पैरों के मिट्टी की छाप को अपने पास बनाकर रखते हैं. दीपिका और रणवीर के ये हैंड इंप्रेशन फेसम इंप्रेशन आर्टिस्ट भावना जसरा ने बनाएं हैं. भावना से ही फराह खान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सानिया मिर्जा (Sania Mirza) की बेटी के फीट इंप्रेशन बनवाकर गिफ्ट किए. भावना जसरा ने बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी के साथ काम किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ-साथ बॉलीवुड के भी बहुत से आर्टिस्ट जैसे शिल्पा शेट्टी, लता मंगेशकर, ईआ देओल और हेमा मालिनी के इंप्रेशन बना चुकी हैं.आपको बता दें, दीपिका और रणवीर इटली के लेक कोमो में दो तरीके (कोंकणी और सिंधी) से शादी की. दोनों इंडिया वापस आकर 21 नवंबर को बेंगलुरू और 28 नवंबर को मुम्बई में रिसेप्शन पार्टी देंगे. यहां देखिए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी के बाद की पहली वीडियो.