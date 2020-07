लड़की बजा रही थी म्यूजिक, अचानक पीछे आकर खड़ा हो गया हिरण और फिर... देखें Viral Video

उपर्युक्त वीडियो में एक लड़की को एक पार्क में संगीत वाद्य यंत्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. दिलचस्प है, आसपास के क्षेत्र में एक हिरण उसकी ओर आया और उसको म्यूजिक सुनने के लिए रुक गया. जानवर मधुर संगीत का आनंद लेते हुए दिखाई दिया और लड़की के करीब आता दिखा. कुछ ही देर में वो भागा तो लड़की डर गई. उसको नहीं पता था कि हिरण उसके पीछे खड़ा है.

Deer stops to listen to harp pic.twitter.com/zagX5fgVYp — Welcome To Nature (@welcomet0nature) July 28, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो को 28 जुलाई को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

क्लिप में वीणा बजाती महिला नाओमी एसवी है. उसने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मूल क्लिप साझा की. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक हिरण ने मेरे वीणा सत्र को डिज्नी फिल्म में बदल दिया."

